Son dakika: İşte PKK'nın yeni planı! Şifreli mektup deşifre oldu

PKK Silahlı Terör Örgütü'nün cezaevi yapılanması ile Kandil'deki örgüt yöneticileri arasındaki kurulan iletişimin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, örgütün dağ kadrosu ve aileleriyle Belçika'da bulunan 'Denge Welat' isimli radyonun yöneticisi 'Ferho' kod adlı Medeni Akgül üzerinden mesajlaştığı belirlendi. Kandil'in talimatlarını bu radyoda 'Tirejen Roje (Gün Işığı)' isimli programla 'Deniz Kaya' mahlasıyla okutulduğu, bu talimatlar arasında açlık ve ölüm eylemleri talimatlarının yer aldığı tespit edildi. Radyo yayınında ayrıca, cezaevindeki örgüt üyeleri tarafından Medeni Akgül adına Belçika'daki bir adrese gönderilen mektupların içerikleri de okunarak, cezaevi ile dışarıdaki örgüt yönetimi ve aileler arasındaki iletişim kuruluyor.

19 MEKTUBU DEŞİFRE OLDU

Belçika'nın Brüksel şehrindeki bir adrese Medeni Akgül adına 2014'ten 2019 yılına kadar, Türkiye'deki cezaevlerinden kaç mektup alınıp gönderildiği mercek altına alındı. Rize, Ağrı, Amasya, İzmir'in de içerisinde yer aldığı 19 farklı cezaevinden Akgül'le mektuplaşıldığı soruşturma birimlerince tespit edildi.

Medeni Akgül

BELÇİKA'DAN CEZAEVLERİNE ŞİFRELİ MEKTUPLAR

Bu 19 farklı mektubun içerikleri tek tek incelendi. Bu mektuplar arasında en dikkat çekeni, Akgül'ün Belçika'dan, Karaman'da bulunan cezaevindeki bir örgüt üyesine gönderdiği mektup oldu. 2018 yılında gönderilen mektubun içeriğinde, 'Sana bir Kezban tespihi gönderiyorum. Umarım beğenirsin' şeklinde nota rastlandı. Mektubun içerisinde herhangi bir tespihe rastlanmadı. Mektupta yer alan şiir sayfalarının arka yüzüne, kabartma yöntemiyle şifreli mesaj yazıldığı deşifre edildi.

İNTİKAM MEKTUBU

Mesajda, "Yılmaz Heval önderliğin kesin talimatı. El konulan belediyeler için etkin altındaki arkadaşlarla çalışmalara başla. Büyük halk hareketi için ABD'li dostlarımız zemin hazırlıyor. Ekonomik kriz bahara kalmaz başlar. Sol kesimden destek sözü aldık. Siz de çalışmalara başlayın. Bütün zindan sözcülerine yaz kimse moral bozmasın. Zeki'nin intikamını alacağız. Soylu'ya kanat takacağız" şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde mektupta geçen 'Zeki'nin, 15 Ağustos 2018'de TSK'nın insansız hava araçları kullanarak Irak'ın Kuzeyi'nde öldürülen KCK Yürütme Konseyi Üyesi 'Zeki Şengali' kod isimli İsmail Özden olduğu belirlendi.

CEZAEVLERİ İKİYE AYRILIYOR: İK VE DK

İç ve Dış Koordinasyon olmak üzere ikiye ayrılan cezaevi yapılanmasına örgüt tarafından, "Zindan Direniş Konseyi" adı verildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; örgüt cezaevlerindeki yapılanmasını İç Koordinasyon (İK) ve Dış Koordinasyon (DK) olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırdı. İK içerisinde; cezaevleri genel sorumlusu, cezaevi sorumlusu, koğuş sorumlusu olmak üzere 3'lü hiyerarşik yapılanma mevcut. Cezaevlerindeki örgütsel faaliyetler İK tarafından koordine ediliyor. Eğitim Komitesi ve Hukuk Komitesi gibi unsurlar da yer alıyor.

Dış Koordinasyon (DK) ise; örgüt ile cezaevi arasındaki iletişimi sağlayan ve cezaevi örgütlenmesini politikasını belirleyen birim özelliği taşıyor. Tutuklu yakınları, dernekleri, avukatları ile örgütün genel amaçları doğrultusunda iletişim halinde bulunuluyor. Tutuklu ailelerin maddi ihtiyaçları karşılanıyor. Kongre, konferans gibi toplantılarda cezaevi yapılanmasını DK tarafından temsil ediliyor.

CEZAEVLERİNDEN SORUMLU ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan istihbari çalışmalarla birlikte "Zindan Direniş Konseyi" adını verdikleri cezaevi yapılanmasının Türkiye sorumlularının kim olduğu da tespit edildi. Sorumlular arasında 'Hüseyin Avareş' kod Mustafa Karasu, 'Amed' kod Sabri Ok ve 'Piro Dersim' kod isimli örgüt yöneticileri yer aldı. Elde edilen istihbari bilgilere göre, PKK/KCK Terör Örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinden alınan eylem kararları DK (Dış Koordinasyon) aracılığıyla cezaevlerine ulaştırılıyor.