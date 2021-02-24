İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi! 2 Mart'ta Başkan Erdoğan açıklayacak

BEKÇİLERE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan haklar�� eğitimi verilecek.

TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP BOŞANMA İÇİN AYRI BİR SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler, boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.