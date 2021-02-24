İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi! 2 Mart'ta Başkan Erdoğan açıklayacak
İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet bulunan İnsan Hakları Eylem Planı'nda, hukuki şeffaflık, adil yargılama hakkının güçlenmesi, özel hayatın güvence altına alınması başlıkları öne çıkıyor.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslaklar, Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Hukukta reformların çatısını oluşturacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart Salı günü, Başkan Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenecek törende kamuoyuna tanıtılacak.
DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR
İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyet var. Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.
BEKÇİLERE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ
Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan haklar�� eğitimi verilecek.
TEK TARAFLI ISRARLI TAKİP BOŞANMA İÇİN AYRI BİR SUÇ OLARAK DÜZENLENECEK
Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler, boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.
BOŞANMA DAVALARI YARGITAY'DA SONUÇLANACAK
Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.
GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN BAĞIMSIZ BİR YAPI OLUŞTURULACAK
Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.