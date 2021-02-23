TÜRKİYE'NİN EKONOMİK OLARAK ÇÖKMESİNİ İSTEDİLER

3 kaygı var. Ticari, siyasi ve istikbali kaygıları var. Peki niçin rahatsızlar? Türkiye pandemide hem ekonomi, hem sağlık hem de lojistik de büyük başarı elde etti. Bu büyük başarı elde etti. Bu büyük rahatsızlık verdi. Pandemide diz çökelim, IMF'nin kapısına gidelim istiyorlar. Her kesime destek ulaştırdık. Dünya maske bulamıyordu, biz 408 milyar metreküp rezerv keşfini açıkladı. Aşıyı getiremeyeceğimiz konusunda bir beklentileri vardı. Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Her alanda iyi işler çıkardık.

TÜRKİYE 2020'Yİ YÜZDE 2-2,5 BÜYÜMEYLE KAPATACAK

İkinci çeyrekte bazı ülkeler yüzde 30'un üzerinde küçülürken biz yüzde 9.9 ile en az hasarla atlattık. Dünyada 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak 3 ülke var. Türkiye, Çin, Vietnam… Merkez Bankası Başkanı açıkladı; Türkiye 2020'yi yüzde 2-2,5 büyümeyle kapatacak.