Merkez Bankası rezervleri yalanıyla kriz çığırtkanlığına girişen CHP'ye sert tepki: Bunlar başında milli olan ne varsa karşılar
Son dakika haberleri... A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası rezervlerinin sıfıra düştüğü yönündeki yalan kampanyasına tepki gösterdi. Söz konusu iddiaların iktisat ilmiyle alakası olmadığını belirten Faruk Erdem, "Bunları söyleyenlerin isimlerinin başında Ekonomist yazması, Profesör yazması çok da önemli değil. İktisat ilmine aykırı konuşuyorlar. Kasım ayında biraz kur yükseldiğinde ‘Ekonomi çöküyor’ dediler. Bunu başaramadılar, erken seçim tartışmalarına başladılar. Bunlar başında milli olan ne varsa karşılar." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfıra düştüğü yönündeki iddialara yanıt veren Erdem, "Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfıra düştüğü, buharlaştığı iddialarının iktisat ilmiyle alakası yok. Bunları söyleyenlerin isimlerinin başında Ekonomist yazması, Profesör yazması çok da önemli değil. İktisat ilmine aykırı konuşuyorlar." dedi.
"BERAT ALBAYRAK'IN TEK SUÇU 'MİLLİ' OLMASIYDI, BAŞINDA MİLLİ OLAN NE VARSA KARŞILAR"
Fatih Sondaj gemisi ile Karadeniz'de doğal gaz keşfi yapıldığını, 2023 olmadan Karadeniz gazının kullanılacağını dile getiren Erdem, "Böyle bir muhalefet anlayışı gelişmiş. Berat Albayrak'ın tek suçu 'milli' olmasaydı.
Başında milli olan ne varsa karşılar. Önce milli şahısları, kurumları karalayalım. Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar. Devletin kurumlarına saldırarak bir muhalefet etmeye çalışıyorlar. Buradan bir iktidar devşirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"EKONOMİ ÇÖKÜYOR" DEDİLER, BAŞARISIZ OLDULAR
Hatırlayın Kasım ayında biraz kur yükseldiğinde 'Ekonomi çöküyor' dediler. Bunu başaramadılar, erken seçim tartışmalarına başladılar. Erken seçim ekonomi açısından hoş bir şey değildir. Orayı da tutturamayınca çöpten iktidar aradılar. Hatırlayın, o da ellerine yüzlerine bulaştırınca bu sefer sokakları karıştırmaya çalıştılar. Yine başarılı olamadılar.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK OLARAK ÇÖKMESİNİ İSTEDİLER
3 kaygı var. Ticari, siyasi ve istikbali kaygıları var. Peki niçin rahatsızlar? Türkiye pandemide hem ekonomi, hem sağlık hem de lojistik de büyük başarı elde etti. Bu büyük başarı elde etti. Bu büyük rahatsızlık verdi. Pandemide diz çökelim, IMF'nin kapısına gidelim istiyorlar. Her kesime destek ulaştırdık. Dünya maske bulamıyordu, biz 408 milyar metreküp rezerv keşfini açıkladı. Aşıyı getiremeyeceğimiz konusunda bir beklentileri vardı. Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Her alanda iyi işler çıkardık.
TÜRKİYE 2020'Yİ YÜZDE 2-2,5 BÜYÜMEYLE KAPATACAK
İkinci çeyrekte bazı ülkeler yüzde 30'un üzerinde küçülürken biz yüzde 9.9 ile en az hasarla atlattık. Dünyada 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak 3 ülke var. Türkiye, Çin, Vietnam… Merkez Bankası Başkanı açıkladı; Türkiye 2020'yi yüzde 2-2,5 büyümeyle kapatacak.
Bütün dünya ülkeleri yüzde 3'ün 4'ün üzerinde küçülecek. Peki bu kimin başarısı? 2020'de uygulanan politikaların başarısı. Kim yaptı? O ekonomi yönetiminin başında Sayın Berat Albayrak vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizması ile vatandaşın ne ihtiyacı varsa karşılandı.
VATANDAŞTA KRİZ ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR
Paramızın değer kaybetmesini, pandemide diz çökerek IMF'nin kapısına dayanmamızı ve çarpıtılan rezerv rakamlarıyla da vatandaşta bir kriz algısı oluşturmaya çalışıyorlar.