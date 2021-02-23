ALES sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları için araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 21 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılan adaylar, sınav soruları ve cevaplarını görüntülediler. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacğaı tarihe kilitlendi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat ALES sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Şubat'ta gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Dün soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmasa da, önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.