ALES sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat ALES sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? Puan hesaplama...
ALES sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Pandemi nedeniyle ertelenen bu sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat ALES sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
ALES sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları için araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 21 Şubat tarihinde uygulanan sınava katılan adaylar, sınav soruları ve cevaplarını görüntülediler. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacğaı tarihe kilitlendi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 21 Şubat ALES sınav soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Şubat'ta gerçekleştirilen 2020 ALES/2 sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Dün soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmasa da, önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ALES SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
21 Şubat tarihinde uygulanan 2020-ALES/2 sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişimine açıldı. Adaylar soru ve cevaplara, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları tablodaki gibi olacak.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.