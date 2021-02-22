Türk SİHA'ları dünya çapında referans oldu! Sıraya girdiler

Türkiye'nin, uygulamaya koyduğu stratejiyle SİHA'ların artık muharebe alanında merkezi rol oynamaya başladığı ve SİHA teknolojisinde Çin ve İsrail ile birlikte önemli oyuncular arasında olduğu vurgulandı. Türkiye'nin SİHA ihracatçısı ülkeler arasında yer aldığı belirtilen haberde, 2019'da 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip pazarın, 2027'de 23,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı belirtildi.