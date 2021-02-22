Türk SİHA'ları dünya çapında referans oldu! Sıraya girdiler
Dünyanın dört bir yanında merakla takip edilen Türk İHA/SİHA'ları alanında referans oldu. Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtardığı Karabağ savaşında tarih yazan Türk İHA/SİHA'ları gündem oldu.
Türk İHA/SİHA'ları özellikle Avrupa'da savaşların oyuncusu olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin başarıyla uygulamasını yaptığı İHA/SİHA'lar alanında öncü oldu. Türkiye'nin korku salması üzerine Avrupa ülkeleri Türk İHA/SİHA'larını referans almaya başladı.
Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı atılımların önde gelen saç ayaklarından Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) teknolojisi artık dünyada referans kabul ediliyor. Son yıllarda birçok yabancı medya kuruluşu Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisindeki gelişimine vurgu yapan yayınlara yer veriyor, yabancı ülke devlet adamları Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiye ilgilerini saklamıyor.
Katar merkezli El Cezire internet sitesi de SİHA teknolojisinin gelişimine ilişkin bir inceleme haber yayınladı. Haberde, söz konusu teknolojinin 20 yıldır kullanımda olduğunu ancak Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sürecinde SİHA'ları kullanma stratejisinin mükemmelleştirildiği ve savaş stratejisinde önemli değişiklikler getirdiği belirtildi.
Türkiye'nin, uygulamaya koyduğu stratejiyle SİHA'ların artık muharebe alanında merkezi rol oynamaya başladığı ve SİHA teknolojisinde Çin ve İsrail ile birlikte önemli oyuncular arasında olduğu vurgulandı. Türkiye'nin SİHA ihracatçısı ülkeler arasında yer aldığı belirtilen haberde, 2019'da 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip pazarın, 2027'de 23,7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı belirtildi.
AVRUPA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ
Ukrayna'nın Türkiye ile yaptığı SİHA anlaşmalarının ardından diğer ülkeler de anlaşmaya sıcak bakıyor.
Suriye, Karabağ ve Libya'da Türk jetlerini izleyen Avrupalılar hayran kaldı. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden Türk SİHA'larına övgü dolu açıklama geldi.
Ukrayna'nın anlaşmasının ardında Sırbistan ve birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den SİHA almak istiyor.