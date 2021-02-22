İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci! Temeli Başkan Erdoğan atacak

Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlar için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli bugün atılacak.