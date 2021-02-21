ÖSYM YKS ile ilgili merak edilenleri cevapladı! Puanlamalar değişti mi?

Bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular devam ediyor. Adaylar 2 Mart tarihine kladar başvurularını yapabilecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki başvuru sırasında adayların hangi noktalara dikkat etmesi gerekiyor? Sınav nasıl olacak? Puanlama nasıl yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 YKS ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte 2021 YKS ile ilgili tüm detaylar: