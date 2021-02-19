Çiftçilere bir müjde daha! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Bugün üreticilerin hesabına yatırılacak

TC KİMLİK NUMARALARINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır.