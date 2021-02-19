19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çiftçilere bir müjde daha! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Bugün üreticilerin hesabına yatırılacak

Çiftçilere bir müjde daha! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Bugün üreticilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı , yaptığı açıklamada yaklaşık 362 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bu akşam 18.00 itibariyle hesaplara yatmaya başlayacağını açıkladı. İşte o rakamlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
ABONE OL
Çiftçilere bir müjde daha! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Bugün üreticilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı , tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı () için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

TC KİMLİK NUMARALARINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır.

Çiftçiye son dakika müjdesi! Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor ÇİFTÇİYE SON DAKİKA MÜJDESİ! DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA