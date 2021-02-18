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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasında yürek ısıtan detay! Sevimli kedi kürsüye çıktı

Başkanı , Regaip Kandili vesilesiyle özel programında açıklamalarda bulundu. Erbaş'ın açıklamaları esnasında yanında bulunan sevimli kedi dikkatleri üzerine çekti. İşte yürekleri ısıtan o anlar...

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Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasında yürek ısıtan detay! Sevimli kedi kürsüye çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya özel programında açıklamalarda bulundu.

Erbaş'ın açıklamaları esnasında yanında bulunan beyaz renkli sevimli kedi bütün dikkatleri üzerine çekti.

İşte o anlar:

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