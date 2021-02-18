Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasında yürek ısıtan detay! Sevimli kedi kürsüye çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili vesilesiyle Ayasofya özel programında açıklamalarda bulundu. Erbaş'ın açıklamaları esnasında yanında bulunan sevimli kedi dikkatleri üzerine çekti. İşte yürekleri ısıtan o anlar...
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya özel programında açıklamalarda bulundu.
Erbaş'ın açıklamaları esnasında yanında bulunan beyaz renkli sevimli kedi bütün dikkatleri üzerine çekti.
İşte o anlar:
Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra pic.twitter.com/Jl26oG9Ovu— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021