Kağıthane’de istinat duvarı çöktü! O anlar böyle görüntülendi

- "TAŞTAN İMAR EDİLEN İSTİNAT DUVARININ UZUN YILLAR ÖNCE YAPILDIĞI BELİRLENMİŞTİR"

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışının tüm şehri olumsuz etkilediği, yağış dolayısıyla Kağıthane'deki Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde uzun yıllar önce vatandaş eliyle yapılan bir istinat duvarının çöktüğü belirtildi.