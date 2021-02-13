Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu engelli kadına hayatı zehir etti!
Son dakika haberi...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı hakaret davasından beraat eden engelli Sabiha Özbayhan, dava sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Sabah akşam mağduriyetten bahseden Kılıçdaroğlu, bir yıldır bana hayatımın en zor günlerini yaşattı” dedi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi'ne bağlı Dökmetaş köyünde yaşayan ve geçirdiği kas rahatsızlığı nedeniyle yüzde 95 engelli olan Sabiha Özbayhan (25) geçen yıl Ocak ayında sosyal medya hesabında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, 15 yıldır tekerlekli sandalyede yaşayan ve aynı zamanda kalp hastası olan Sabiha Özbayhan'ı mahkemeye verdi. Genç kadın, yaklaşık bir yıl süren mahkeme süreci sonunda beraat etti. Sabiha Özbayhan, Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava sonrası yaşadıklarını SABAH'a anlattı.
'DÜNYAM YIKILDI'
Yaptığı paylaşımın hakaret içermediğini belirten Özbayhan, "Geçen yıl şubat ayında polis aradı. Hakkımda suç duyurusu olduğunu ve ifade vermem gerektiğini söylediler. Ben de yüzde 95 engelli olduğumu ve gelemeyeceğimi söyledim. Jandarma eve gelip ifademi aldı. Ardından da hakaret davası açıldı. Dava açıldığına ilişkin kâğıt eve gelince, dünyam yıkıldı. Ne yapacağımı bilemedim. 15 gün neredeyse yemeden içmeden kesildim. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle açılan davadan dolayı uyuyamadım. Yaşadıklarım nedeniyle geçirdiğim panik ataklarından dolayı birçok kez ambulansla hastaneye kaldırıldım. Kemal Bey, hayata pozitif bakan benim gibi neşeli birini çok üzdü" diye konuştu. Kendisi gibi kas erimesi nedeniyle engelli olan ablası Ayşe Özbayhan ile birlikte yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan Sabiha Özbayhan, tüm ihtiyaçlarını annesi ve kardeşinin karşıladığını belirterek, "Biz kendi halimizde insanlarız, devletin verdiği yardımlarla geçiniyoruz" dedi.
'HAYATIMIN EN ZOR GÜNLERİ'
Çarşamba günü görülen ikinci duruşmada karşı taraf mahkemeye şikâyetinden vazgeçtiğini bildirince davanın düştüğünü belirten Özbayhan, "Mahkeme salonunda korku içerisindeydim. Cezaevine girmekten korkuyordum. Son bir yıldır cezaevine gireceğim diye hayatım karardı. Son bir yıl hayatımın en zor günleri oldu" ifadelerini kullandı.
'ÖZÜR BEKLİYORUM'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin televizyonlara çıkıp sabah akşam mağduriyetten bahsettiklerine dikkat çeken Özbayhan, "Benim mağduriyetim ne olacak. Sadece düşüncemi ifade ettiğim için bir yıldır hayatı bana zehir ettiler. Özgürlüklerden, adaletten bahsediyorlar, nerede onların özgürlükleri. Kemal Bey ve CHP'lilerden bana yaşattıklarından dolayı bir özür bekliyorum" dedi.