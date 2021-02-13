Diyarbakır anneleri ile 24. buluşma: Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır annelerine yönelik bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu Diyarbakır anneleri ile 24. buluşmanın gerçekleştiğini belirtirken "Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi"
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİLİNECEK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" ifadelerini kullandı.