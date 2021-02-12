Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Ne zaman sona erecek? Kimler muaf tutulacak?
Son dakika haberi...Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan ve aralık ayının başından beri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Öte yandan kısıtlama öncesi İstanbul gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Peki kısıtlama süresinde nereler açık olacak? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması hafta içi belirlenen saatlerde uygulanırken hafta sonu ise 2 gün boyunca uygulanmaya devam ediyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte başlayan kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar...
NE ZAMAN BİTİYOR?
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
NERELER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
GEL AL VE PAKET SERVİS SAATLERİ
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
TESLİM SAATLERİ
Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
YAYAN NERELERE GİDİLEBİLİR?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
SEYEHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.
CENAZELER NASIL YAPILACAK?
Cenazelere sadece vefat edenin birinci derecede yakınları katılabilecek. Ayrıca alınan tedbirler kapsamında cenaze namazı en fazla 30 kişi ile kılınabilecek.