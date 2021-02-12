Seçim yasasında detaylar ortaya çıktı! Baraj yüzde 7'ye inecek ve terör destekçisi partilere Hazine yardımı verilmeyecek
AK Parti, seçim yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin önerisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda netleştirdi. Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi, terör bağlantılı partilere hazine yardımının kesilmesi gündemde. Buna göre siyasi partiler ve seçim kanunlarındaki değişikliklerle seçim çevresi sayısı artırılacak. AK Parti bu metni MHP ile de paylaşacak. İki partinin kurmayları bir araya gelerek ortak bir çalışma yaparak ortak bir metin ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Metin daha sonra TBMM Başkanlığına sunulacak.
AK Parti'nin seçim yasalarında yapılacak değişiklik ile ilgili oluşturduğu komisyon çalışmalarını tamamladı ve alternatifli tekliflerini Başkan Erdoğan'a sundu. Yapılan tartışmalardan sonra Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda teklife son şekli verildi.
AK Parti bu metni MHP ile de paylaşacak. İki partinin kurmayları bir araya gelerek ortak bir çalışma yaparak ortak bir metin ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Metin daha sonra TBMM Başkanlığına sunulacak. Bahar aylarında metnin Meclis'e sunulacak hale gelmesi bekleniyor.
Türkiye, uygulanmaya başlanmasından bu yana yüzde10'luk seçim barajını tartışıyor. Sürekli kaldırılması veya indirilmesi gündeme geliyor. AK Parti'nin paketinde en önemli değişikliklerden biri bu olacak. Teklifte baraj yüzde 7'ye düşürülüyor. Bu düzenleme sonrasında bazı partilerin tek başına seçime girmesi mümkün olacak. İttifaklar için özel bir baraj konusunun ise MHP ile yapılan toplantılardan gündeme gelebileceği belirtiliyor.
TERÖRE DESTEK VEREN PARTİLERE HAZİNE YARDIMI KESİLECEK
HDP gibi terörle arasına mesafe koymayan, adeta terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan partilerin devletten aldıkları yardımla bunları yapmaları kamu vicdanını rahatsız ediyor. Mevcut sistemde bir partinin hazine yardımının kesilmesi için Anayasa Mahkemesine kapatma davası açılması ve mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekiyor.
Edinilen son dakika bilgisine göre tapılacak düzenleme ile bu sürece gerek kalmayacak. Siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikle terör örgütleriyle bağlantısı olan partilerin hazine yardımından yararlanmasını engelleyecek.
Bir siyasi partinin seçime girmesi için ödünç milletvekili verilmesi için etik ve ahlak dışı yöntemlere başvurulmasının önüne geçilmesi için seçime girmede TBMM'de grubu bulunma kriterinin kaldırılması tartışıldı. Ancak AK Parti bundan vazgeçti. Böyle bir düzenleme yerine yeni bir sisteme geçilecek. TBMM Başkanlığı Divanı üyelikleri yani TBMM Başkanvekili, idare amiri ve katip üyelikler ile komisyon üyelikleri partilerin Meclis'teki sandalye sayısına göre dağıtılıyor. Bir partiden milletvekilleri istifa ettiğinde divandaki ve komisyonlardaki temsili düşüyor. Yapılacak düzenleme ile bunun önüne geçilecek.
Partilerin seçimde çıkardıkları milletvekili sayısı baz alınarak divan ve komisyon üyelikleri belirlenecek. Bu dönem sonuna kadar devam edecek. yani bir partinin yarısı bile istifa etse divan üyelikleri ile komisyon üyeliklerinin sayısında bir değişiklik olmayacak. Yeni kurulan partiler divan ve komisyonlarda temsili mümkün olmayacak.
Dar ve daraltılmış bölge uygulaması düşünülmüyor. Bunun yerine büyük şehirlerdeki seçim çevrelerinin sayısı arttırılacak, vatandaşların seçtiği milletvekillerini tanıması sağlanacak.
SEÇİM KURULU BAŞKANI
Seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimden oluşması hükmü kaldırılacak. Kurul başkanlarını atama yetkisi YSK'ya bırakılacak.
TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ
Türkiye milletvekilliği benzeri bir uygulama getirilmesi düşünülmüştü ancak parti içinden de bazı kaygılar iletilince bundan vazgeçildi.
MUHTARLIK SEÇİMİ AYRILIYOR
Yerel seçimlerde belediye başkanlıkları ve belediye, il yönetim organlarının seçimi nedeniyle vatandaşın önüne birden fazla sandık konuluyor. İşin içine bir de muhtarlık seçimi girince büyük sıkıntı yaşanıyor.
Bu nedenle muhtarlık seçimlerinin yerel seçimlerden ayrılması gündeme geldi. Bu Anayasa değişikliğini gerektirdiği için AK Parti, muhalefete öneri götürecek. Sıcak bakılması halinde mevcut muhtarların hak kaybı olmaması için ilk muhtarlık seçimi yerel seçimlerden bir ay sonra yapılacak.