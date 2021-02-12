Milyonlarca insanın kullandığı dezenfektan kullanımında kritik uyarı: Kör edebilir

Eğer böyle bur durum olursa kişinin mümkünse ilk birkaç dakikada bol su ile gözü yıkaması gerekiyor. Cilt için bile çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek bu yüzey dezenfektanları gözde, kimyasal konjoktivit sonucunda orada bir yanık oluşmasına sebebiyet vererek yapışıklıklar, iz bırakmalar, gözde lekelenmeler gibi sorunlara kadar gidebiliyor. Eğer hasta kısa sürede gözünü yıkıyor ve kısa sürede bize ulaşıyorsa artık körlüklerle karşılaşmamız pek mümkün değil. Ama tabi ki hiçbir önlem alınmazsa sonuç körlüğe gidebilir" diye konuştu.