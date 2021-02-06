Geçmişten bugüne medya operasyonları! Medya ile yargıya nasıl müdahale ettiler?

1961 yılında Anayasa Mahkemesini milletin önüne bir takoz olarak çıkarmışlardı. 12 Eylül'de bu durum devam etti. Ancak 411 bembeyaz el havaya kalktı ve Türkiye'de bir zulme son verdi."

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