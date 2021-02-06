Geçmişten bugüne medya operasyonları! Medya ile yargıya nasıl müdahale ettiler?
Meclis'te grubu bulunan AK Parti ve MHP'nin içinde olduğu 411 milletvekili evet oyu ile yasalaşan başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğine imza attı. Ancak Anayasa Mahkemesi, CHP ve DSP milletvekillerinin başvurusu ile değişikliği iptal etti ve yürürlüğünü durdurdu. O dönem Hürriyet gazetesi 411 el kaosa kalktı manşetini attı. O dönemde yaşananları Takvim yazarı Bülent Erandaç A Haber’de değerlendirdi.
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamalarında öne çıkanlar:,
"O dönemleri hatırlamak ve hatırlatmak çok önemli. 12 yılda Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandı. Eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçerken vesayet odaklarının tek tek yıkılması, ayağına takılmış prangaların parçalanması hep bu dönem içerisinde yaşandı.
2007 yılı Türkiye'nin tarihi açısında çok önemli günler arasındadır. Eşi türbanlı birinin Cumhurbaşkanı seçilmemesi içini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a o dönem inanılmaz saldırılarda bulunuldu.
O dönemde AYM, Danıştay TSK içerisindeki bazı cuntalar CHP'nin adeta arka bahçesi halindeydi.
Cumhurbaşkanı seçimlerini bir türlü içlerine sindiremediler. 2008 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli çok önemli bir hamle yaptı ve başörtüsü serbest kaldı.
1961 yılında Anayasa Mahkemesini milletin önüne bir takoz olarak çıkarmışlardı. 12 Eylül'de bu durum devam etti. Ancak 411 bembeyaz el havaya kalktı ve Türkiye'de bir zulme son verdi."