ABD ve BM'den skandal Türkiye açıklaması! LGBT'lileri savunup provokatörleri serbest bırakın çağrısı yaptılar
ABD ve BM'den Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin skandal son dakika açıklamaları geldi. ABD'de yaşanan 6 Ocak kanlı Kongre baskınında göstericilerin insan hakları ve demokratik haklarını hiçe sayan ABD, cinsel azınlıklara karşı Türkiye'nin söylemini kınadı. Bunun yanında Fransa'daki olaylar karşısında üç maymunu oynayan BM, Türkiye'deki olaylarda polise taş atıp saldıran bazı provokatörlerin serbest bırakılmasını istedi.
ABD'den Türkiye yaşanan olaylarla ilgili skandal bir açıklama yapıldı. Ülkesinde yapılan gösterilerde, eski Başkan Trump dahil bütün göstericilerin insan haklarını ve demokratik haklarını rafa kaldıran ABD, cinsel azınlıklara karşı Türkiye'nin söylemini kınadığını duyurdu. Ayrıca Fransa'daki polis şiddetine sessiz kalan Birleşmiş Milletler (BM) de, Türkiye hakkında açıklamada bulundu.
"CİNSEL AZINLIKLARA KARŞI NEFRET SÖYLEMİ"
Ülkesinde bütün göstericilerin ve eski Başkan Trump'ın demokratik haklarını engelleyen ABD'den skandal bir açıklama yapıldı., ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
BM'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
Fransa'daki polis şiddetini ve onlarca insanın gözaltına alınmasını görmezden gelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını isteyerek bir skandala imza attı.
Boyut atlayan eylemlere destekten geri durmayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Twitter üzerinden gözaltına alınan kişilere ilişkin paylaşımda bulundu.
"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN"
Gözaltına alınan kişilerin serbest kalması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz." denildi.
"Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz." ifadeleriyle de Türkiye'de siyasi iktidar tarafından kullanılan 'homofobik ve transfobik' dilin tasvip edilmediği belirtildi.
BİDEN 'TRANS BİREYLERİN' ABD ORDUSUNA KATILMASINA İZİN VERMİŞTİ
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TRUMP DESTEKÇİLERİ ''TERÖRİST'' YAKIŞTIRMASI
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