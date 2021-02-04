"GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILSIN"

Gözaltına alınan kişilerin serbest kalması gerektiği vurgulanan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz." denildi.

"Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz." ifadeleriyle de Türkiye'de siyasi iktidar tarafından kullanılan 'homofobik ve transfobik' dilin tasvip edilmediği belirtildi.