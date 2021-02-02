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Eski korgeneral Metin İyidil'e "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl hapis

Son dakika haberine göre... Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Eski korgeneral Metin İyidil'e darbe teşebbüsüne yardım suçundan 12 yıl hapis

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan eski Korgeneral Metin İdiyil, eski Korgeneral ve eski Tümgeneral 'e 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutcu, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tutuklu sanık Koçyiğit ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının tamamlandığını bildirerek sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklar İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Barutcu'nun da hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral ve gözlem subayı 'ın ise beraatlerine hükmedilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı. Dosyanın temyiz incelemesini yapan . Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu. Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı.

Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

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