Türkiye'den Afganistan'a ulaştırma ve kalkınma desteği

KALKINMAYA KATKI SUNULACAK

Karaismailoğlu, köklü tarihi ve siyasi bağları olan Afganistan'ın kendileri için her zaman değerinin ve yerinin farklı olduğunu ifade ederek, yapacakları görüşmelerin yakın iş birliğini geliştireceğine ve ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Bu çerçevede Afganistan'ın önemli ulaştırma ve altyapı projelerinde gerekli desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Düzenleyeceğimiz Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Birinci Toplantısı vesilesiyle kara yolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizi teknik heyetlerimiz etraflıca ele alacaklar." diye konuştu.