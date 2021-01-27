Son dakika: KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek." ifadelerine yer verdi.