27 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Son dakika: KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek." ifadelerine yer verdi.

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