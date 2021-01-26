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Dışişleri Bakanlığından Riyad'daki saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı 'ın başkenti 'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı anlaşılan füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Dışişleri Bakanlığından Riyad'daki saldırıya ilişkin açıklama: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısı hakkında kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç günde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

Son dakika: Suudi Arabistanın başkenti Riyada füzeli saldırı girişimi! SON DAKİKA: SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞKENTİ RİYAD'A FÜZELİ SALDIRI GİRİŞİMİ!

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