CHP'de sürgün skandalı! Astım hastası itfaiyeciye zulüm

Yaşadığı sürgünler ve gördüğü baskılar nedeniyle Kılıç, mahkeme başvurdu.

Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart

SENDİKA TOPA TUTTU

İtfaiye eri Hasan Çağrı Kılıç'a uygulanan baskılar nedeniyle bağlı bulunduğu sendikadan sert bir açıklama geldi. Tüm Yerel Sen Çanakkale İl Temsilcisi Hasan Kart, "Hak, hukuk, adalet diyerek yola çıkanlar, asla haksızlık ve adaletsizlik yapmamalıdırlar. Çanakkale Belediyesi'nde görevli işyeri temsilcimize usulsüz soruşturma açılarak açığa alınmış, iki yıl içinde hukuksuz olmasına ve mahkeme kararlarına rağmen yedi kez görev yeri değiştirilmiştir. Çanakkale Belediyesi idarecilerinden üyelerimize karşı uyguladıkları her türlü baskı ve mobbing'e son vermelerini istiyoruz! Bu anlayışın hakim kılınması için ilk iş olarak itfaiye, zabıta müdürlükleri ve diğer birimlerde yıllardır açılmayan görevde yükselme sınavlarını açmalarını, buralarda görev yapan emekçilerin kariyer ve liyakat haklarının kullandırılmasını talep ediyoruz." dedi.