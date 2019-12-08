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CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nden skandal! Hamile kadını sürgün etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
CHP'Lİ BELEDİYEDEN SKANDAL! HAMİLE KADINI SÜRGÜN ETTİ

CHP’li 'nde görevli işçiler, 'ın talimatıyla bir bir sürgüne gönderiliyor. Bu kez de 6 aylık hamile olan , 666 kilometre uzaktaki Sinop Belediye'sine geçici olarak görevlendirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ise 15 Temmuz şehidi ikizlerin yakınları işten atıldı.

CHP'li Yalova Belediye Başkanı , belediye bünyesinde çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden CHP'li Ardahan, Artvin, Sinop, Burdur ve Bolu belediyelerine sürgüne gönderdi.

O isimlerden biri de 6 aylık hamile olan mimar . Keskin, 15 Ağustos 2009-31 Aralık 2011 arasında 'nde çalışmış ve haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkarılmıştı.



(Fotoğrafta CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman)

CHP'li Vefa Salman yönetimindeki Yalova Belediyesi'nden skandal! Hamile kadını sürgün etti CHP'Lİ VEFA SALMAN YÖNETİMİNDEKİ YALOVA BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL! HAMİLE KADINI SÜRGÜN ETTİ

Hukuki mücadelenin ardından Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararıyla Yalova Belediyesi'nde tekrar işe başladı. Ancak Salman, 20 Şubat 2018'de Yalova Belediyesi'nde işe başlayan Keskin'e 7 yıllık özlük haklarını geri ödememek için akıl almaz mobing uyguladı.

6 aylık hamile olan Keskin, Yalova'dan 666 kilometre (7 saat 31 dakika) uzakta olan Sinop'a sürgün edildi ve CHP'li Sinop Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildi. İşte Salman'ın gerekçe göstermeden sürgün ettiği belediye çalışanları:

İç denetçi Mustafa Özkaynar: Ardahan Belediyesi'ne bin 422 kilometre uzağa sürgüne gönderildi.(16 saat 21 dakika)
Veteriner Rıfkın Beyazit- Artvin Belediyesi bin 257 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (15 saat 28 dakika)
Memur Cantürk Aktaş: Burdur Belediyesi'ne 490 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (5 saat 35 dakika)
Harita teknikeri Tahsin Acar- Bolu Belediyesi'ne 232 kilometre uzağa sürgüne gönderildi. (2 saat 32 dakika)

GEÇİCİ GÖREVLENDİRMENİN İPTALİNİ İSTİYORLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8. maddesinin f bendinde 'Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır' denilmekte. Ancak çalışanların görüşü sorulmamış, muvaffakatları alınmamış. Bu sebeple çalışanlar, davaya konu geçici süreli görevlendirilme kararının iptalini istiyor.

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