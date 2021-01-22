Son dakika | TSK'dan Hakurk'ta PKK'ya flaş operasyon

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın gerçekleştirdiği son harekata dair bilgileri paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AXDbnP9tAr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2021