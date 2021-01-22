22 Ocak 2021, Cuma
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı , hayatını kaybeden tarihçi yazar için taziye mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziye mesajında, ''Kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Son dakika: Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti SON DAKİKA: TARİHÇİ YAZAR YAVUZ BAHADIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

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