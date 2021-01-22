İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayınladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziye mesajında, ''Kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı: Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2021