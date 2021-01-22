Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için yazılı sınav 20 Ocak'ta uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından bir sonraki aşamaya geçebilmek için heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenciler, işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevapları araştırıyor. Peki, bekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2020 1. dönem bekçilik sınav soruları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.