Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmenleri son dakika olarak açıklandı. Listede 2. sırada yer alan Mehmet Sinan Tara'nın hayatı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR? KISA BİYOGRAFİSİ

İş adamı Şarık Tara'nın oğludur ve Enka Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıdır.Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Sinan Tara'dır. Annesi Lale Tara, babası Enka Holding kurucularından Şarık Tara'dır. Leyla Tara Suyabatmaz ve Zeynep Tara Keyman adlarında iki kız kardeşi vardır. Sinan Tara, Alman Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İsviçre'de inşaat mühendisliği üzerine yaptı 1980 yılında mezun oldu. Ardından ABD'de Kaliforniya eyaletinde San Fransisko Stanford Üniversitesi'nde işletme dalında yüksek lisans eğitimi 1983 yılında bitirdi.1980 yılında Enka Şirketler Grubu'na katılarak Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak işe başladı. Enka'da saha mühendisi, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif olarak çalıştı ve 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulundu. 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.