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Valilik duyurdu! Yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi

Valiliği tarafından yapılan açıklamada özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Valilik duyurdu! Yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi

'ta özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi ana okulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: YÜZ YÜZE EĞİTİM KADEMELİ OLARAK BAŞLAYACAK

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