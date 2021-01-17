Valilik duyurdu! Yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi ana okulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.