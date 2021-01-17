Valilik duyurdu! Yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
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Zonguldak'ta özel ve resmi ana okullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi ana okulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.