Hamile ve engelli memurlara izin kararı! Valilikler açıklama yaptı

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" dedi.

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