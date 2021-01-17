17 Ocak 2021, Pazar
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Hamile ve engelli memurlara izin kararı! Valilikler açıklama yaptı

ve 'da dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün verildi.

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Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Hamile ve engelli memurlara izin kararı! Valilikler açıklama yaptı

'de, geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle verildi.

Düzce Valiliği yaptığı duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklarda göz önünde bulundurularak, 18 Ocak 2021 Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" dedi.

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