Son dakika: Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı
Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen 10'u aktif görevde bulunan muvazzaf, 9'u ihraç edilmiş 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
GÜNDEM AA
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 10'u aktif görevde 9'u ihraç edilmiş 19 şüphelinin ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta 28 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.