14 Ocak 2021, Perşembe
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Mersin'de iki aile aynı kızı istemeye gitti! Kapı önünde kavga çıktı ortalık karıştı

'de, birbirlerinden habersiz, Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri nişan için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL alan gelin adayının babası K.S., ağabeyi M.S. ve yengesi İ.S., dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı. Yaşanan ilginç olay, filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Mersin'de iki aile aynı kızı istemeye gitti! Kapı önünde kavga çıktı ortalık karıştı

ve 'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de 'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı.

Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

AİLELER KIZ EVİNİN ÖNÜNDE KARŞILAŞTI

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen 'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri, haklarındaki suçlamaları reddetti. Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI KAVGASI

Yaşanan ilginç olay, filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi. 1976 yapımı filminde Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri, 'ye sahip olabilmek için, İskenderiye Valisi 'in kızı Leyla'yı kendi oğullarına istemek amacı ile aynı gün ve saatte gittikleri konakta karşılaşır.

Taraflar arasında çıkan kavga, konaktaki askerler tarafından yatıştırılır.

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