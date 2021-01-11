VİRÜS YAYILABİLİR

Kasım ayında 3 binleri bulan vaka sayıları her ne kadar Ocak ayında binin altına düşse de uzmanlar bu sayıların yaklaşık on milyon nüfusa sahip olan Yunanistan için hala yüksek olduğu görüşünde. Virüsün yayılmasında çocuklardan çok, çocukları okula getirip götüren velilerin oluşturduğu kalabalığın etkin olabileceği görüşü hakim.