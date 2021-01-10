Son dakika: 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti. Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. "

1⃣ Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/Y87kFgmI2h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2021

2⃣ Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti. Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/1HRi6tuShO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 10, 2021