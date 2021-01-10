10 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... 1 ayda 43 terör operasyonuna imza attı. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlarda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Son dakika: 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir ay içinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra edildi, operasyonlarda 226 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Son dakika: 1 ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: 1 AYDA 226 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 43 operasyon icra etti. Operasyonlar neticesinde 226 terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. "

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