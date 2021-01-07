FETÖ’nün güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar Gaybubet evinde yakalandı

ÖRGÜTÜN PARA AKTARDIĞI FİRARİ FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar'ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da ortaya çıktı. Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ'cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ'cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi.