07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar Gaybubet evinde yakalandı

FETÖ’nün güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar Gaybubet evinde yakalandı

MİT ve ’nün ortak operasyonunda ’nün (FETÖ) güncel finans ve personel sorumlusu eşiyle birlikte saklandığı gaybubet evinde yakalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
ABONE OL
FETÖ’nün güncel finans ve personel sorumlusu Erhan Acar Gaybubet evinde yakalandı

tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 'ın, 'deki firari FETÖ'cülerin para akışını sağladığı ve halen faaliyet yürütmeye çalışan örgüt üyelerinin takibini yaptığı belirlendi.

ELEKTRONİK CİHAZLARI İMHA ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Gaybubet evinde yakalanan Erhan Acar ve eşinin polis operasyonu sırasında panik halde elektronik cihazları imha etmeye çalıştığı, telefonların kendilerine ait olmadığını söyledikleri öğrenildi. Baskında örgütsel dokümanların yanı sıra 3 akılı telefon, bir tablet bilgisayar, bir flash bellek ve yüklü miktarda döviz de ele geçirildi. Örgütün güncel finans faaliyetlerinde önemli bir görevi olduğu belirlenen Erhan Acar'a ait içerikleri ve evde ele geçirilen örgütsel dokümanlar tarafından incelemeye alındı.

ÖRGÜTÜN PARA AKTARDIĞI FİRARİ FETÖ'CÜLERİN LİSTESİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmada örgüt sorumlusu Erhan Acar'ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini, hakkında arama kararı olmayan bir arkadaşı aracılığıyla satın aldığı da ortaya çıktı. Gaybubet evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlarda Türkiye'de faaliyet gösteren ve halen firari olan ve gaybubet evlerinde gizlenen FETÖ'cülerin kod isimleriyle listesi de ele geçirildi. Bu listelerde FETÖ'cülere yapılan ödemelerin de yer aldığı öğrenildi.

YURTDIŞINDAKİ FETÖ'CÜLER DE GAYBUBET EVLERİNDE KALIYOR

Güvenlik uzmanları, terör örgütünün MİT ve Emniyetin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını, yurtdışındaki firari FETÖ'cülerin bile gaybubet evlerinde gizlendiğini bildirdiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA