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Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti

Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü evinde ziyaret etti.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Başkan Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti

Başkan sürpriz bir ziyarete imza attı. Başkan Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü evinde ziyaret ediyor.

Başkan Erdoğan'nın sürpriz ziyareti yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde de yine bir sürpriz yaparak MHP liderdi 'yi evinde ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'ü evinde sürpriz ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OĞUZHAN ASİLTÜRK'Ü EVİNDE SÜRPRİZ ZİYARET

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Selamet Partisi'nde siyasete atıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün Sosyal Yapının Güçlendirilmesi isimli bir kitabı bulunmaktadır.

BAHÇELİ, KAPIDA KARŞILADI

Başkan Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'deki evine gelmişti. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etmişti.

İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirmişti. Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı da bulunmuştu.

GÖRÜŞME 1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Başkan Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona ermişti Görüşme 1 saat 10 dakika sürmüştü.

Erdoğan Bahçeli'nin evinden ayrılmıştı. Bahçeli Erdoğan'ı aracına kadar uğurlamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti! BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİ!
Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET

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