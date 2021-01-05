Emniyet'ten çok kritik WhatsApp uyarısı! Bu mesaj gelirse hemen şu işlemleri yapın!

SİBERAY, YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI



Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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