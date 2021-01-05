05 Ocak 2021, Salı
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Emniyet'ten çok kritik WhatsApp uyarısı! Bu mesaj gelirse hemen şu işlemleri yapın!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (), vatandaşları WhatsApp dolandırıcılarına karşı hesabından önemli bir uyarı paylaşımı yaptı. Siberay, örnek bir mesaj fotoğrafı paylaşıp, "Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" denildi.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Emniyet'ten çok kritik WhatsApp uyarısı! Bu mesaj gelirse hemen şu işlemleri yapın!

, 'Kilit Kırılıyor…', 'Cihaza Erişim Sağlanıyor…', 'Log Kaydı Alınıyor…' gibi fotoğraflı mesajlar atan dolandırıcılara karşı vatandaşları sosyal medya üzerinden uyardı.

SİBERAY, YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Sosyal medyadan mesaj örneğini paylaşan Siberay'ın iletisinde, ''WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir.'' ifadeleri kullanıldı.

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