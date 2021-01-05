A Haber'den sosyal medyada yürütülen kirli kampanyaya cevap

A Haber'den yapılan açıklama şu şekilde:

''04.01.2021 tarihinde Türkiye'de yayın yapan tüm yazılı, görsel, internet ve sosyal medyada 2021 memur maaşları ile ilgili haber yapıldı.

A Haber de resmi kurumlardan aldığı memur maaşlarındaki artışı gösteren yeni rakamları ekranına yansıttı. Aynı rakamlar gazetelerin internet siteleri başta olmak üzere CNN Türk, NTV, FOX, Habertürk TV gibi pek çok medya kuruluşunda da yayınlandı. Ancak bu haber sonrasında sosyal medyada işi gücü yalan ve iftira olan bir kısım odaklar yine karalama kampanyası yaparak A Haber'e saldırdılar.

Sosyal medyada bu kara kampanyayı kimlerin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu yapanlar yargı önünde hesap verecekler. Milyonlarca izleyicisi olan televizyonumuza yönelik alçak saldırılara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla''