PKK'nın tacizci şeyhi Burhan Dalğali'ye şok! "Terör örgütü propagandası" suçundan iddianame düzenlendi





SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli Burhan Dalğali'nin 2015 yılında örgüt aleyhine konuştuğu için sorgulamak amacıyla parti binasına götürüldüğünü, tehditle söz konusu yere gittiğini, örgüt bayrakları ve Abdullah Öcalan fotoğraflarını görmediğini belirterek "Şahıslar örgüt aleyhine neden konuşuyorsun diye sorduklarında açıklama yapıyorken ellerim öyle havada kalmıştır. Örgüte karşı bir insanım" diyerek suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Şüpheli Dalğali'nin savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, o dönem toplumda saygın bir din alimi olarak tanınan popüler bir insan olması, etkinlik kapsamında örgütsel konuşma yaptığına yönelik bir tespit bulunmasa da o dönem için popülerliği ve etkinlikte baş köşeye oturarak PKK / KCK terör örgütünün halk üzerine gerçekleştirmeyi amaçladığı kitlenin her zaman canlı tutulması amacıyla düzenlenen örgütsel etkinliğe manen destek sağladığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.