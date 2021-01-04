AK Parti’nin 2021 takvimi netleşti!







YENİDEN BAŞLAYACAK

AK Parti'nin bir diğer önemli gündem maddesi pandemi nedeniyle ikinci kez ara verilen kongreler olacak. Bu ayın sonuna doğru kongrelerin yeniden başlaması planlanıyor. Meclis ayağında ise iki yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlar teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili düzenleme, diğeri ise uzunca bir süredir üzerinde çalışılan hayvan hakları ile ilgili düzenleme. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi ile Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.