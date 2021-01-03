VGM üniversite burs sonuçları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burslar için son viraja girildi. Ortaöğrenim burslarının ardından şimdi ise sıra yükseköğrenim burslarında. Ekim ayında tamamlanan bursların sonuç açıklanma tarihi merak ediliyor. Yeni yıl ile birlikte öğrencilerde heyecan daha da arttı. Peki, 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz sene sonuçlar Ocak ayında açıklanmıştı. Buna göre, 2020-2021 VGM burs sonuçlarının da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.