04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişimindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, " bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri.... Mehmetçik Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmaya çalışan teröristlere fırsat tanımadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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