Son dakika: Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişimindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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Son dakika haberleri.... Mehmetçik Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmaya çalışan teröristlere fırsat tanımadı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qhTNhhPhqs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2021