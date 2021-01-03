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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 5 terörist mühimmatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, 'ın bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 5 terörist mühimmatıyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütüne ağır darbe! 5 terörist mühimmatıyla etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! 5 TERÖRİST MÜHİMMATIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2021'de kahramanlarımız, Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 5 teröristin, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonun bölgede devam ettiği bildirildi.

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