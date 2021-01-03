CHP'den tacize uğrayan kadına skandal talimat!

Tacizlerle çalkalanan CHP'de bu rezalet, skandallar zincirine dönüştü. Taciz mağdurlarından 3 kadın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na başvurdu. CHP'de patlak veren tacizleri takip ettiklerini belirten Komisyon Başkanı Fatma Aksal, "Kendi rızaları ile 'Ben CHP teşkilatında tacize maruz kaldım' diyen, bize başvuru yapan 3 kişi var. 26 Ocak'ta Meclis açılacak. Bir aile Ankara'ya gelecek ve görüşeceğiz. Gelecek aile ile telefonla görüştüm. Tacize uğrayan kadının psikolojisi çok bozuktu, eşi ile de görüştüm, aile olarak çok etkilenmişler. Eşini de takdir ettim, çünkü kadına destek olmuş, sahip çıkmış. Tacize uğrayan kadın ve eşine konuşmamaları yönünde telkinde bulunmuşlar, baskı yapılmış" dedi.

CHP BAŞÖRTÜSÜNÜ KONUŞACAK SON PARTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili CHP'yi hiçbir şey yapmamakla eleştiren Aksal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin son açıklamalarına da tepki gösterdi. Aksal, şunları kaydetti: "Kızları ikna odalarına alan Nur Serter'i CHP milletvekili yaptı. CHP'li vekillerin başörtülüler için 'Kamuda olamazlar' dediklerini, Merve Kavakçı'ya neler yapıldığını unutmadık. Kalkıp şimdi başörtüsü konusunda konuşacak en son parti CHP'dir. Seçim döneminde iki çarşaflı kadına rozet taktılar. Yönetimlerine bir başörtülü kadın aldılar. Canan Kaftancıoğlu'nun başörtülüler, dinimiz ve Peygamber Efendimiz hakkında neler söylediğini biliyoruz. Yönetime başörtülü kadın almanız bir şey ifade etmiyor. En ufak fırsatta o zihniyet hortluyor."