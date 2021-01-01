01 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.01.2021 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin bir paylaşımda bulundu.

KARARLILIKLA YÜRÜTECEĞİZ

Başkan Erdoğan "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"2020 YILINDA NELER YAPTIK?"

Başkan Erdoğan ayrıca paylaşımında "2020 yılında neler yaptık?" başlığıyla hazırlanan grafikte yıl içinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

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