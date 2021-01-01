Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

KARARLILIKLA YÜRÜTECEĞİZ

Başkan Erdoğan "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"2020 YILINDA NELER YAPTIK?"

Başkan Erdoğan ayrıca paylaşımında "2020 yılında neler yaptık?" başlığıyla hazırlanan grafikte yıl içinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.