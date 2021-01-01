Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi, geçersiz mi? Yırtılmış Milli Piyango bileti geçerli olur mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri yakından takip ediliyor ve ikramiye kazanma umudu taşıyan vatandaşlar bilette yırtık ya da mühür olmadığında ikramiye kazansa bile alıp alaamayacağını merak ediyor. İşte, mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi, geçersiz mi? Yırtılmış Milli Piyango bileti geçerli olur mu? 2021 yılı...

MÜHÜRSÜZ YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİ GEÇERLİ OLUR MU?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.