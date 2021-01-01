Koronavirüs mutasyonunda gençleri korkutan tehlike!

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ARTTI

Bilim insanları virüsün yeniden çoğalma oranının da yükseldiğini açıklarken, mutasyona uğramış virüsün bulaşan bir kişinin bu hastalığı 0.7 kişiye bulaştırdığı da ve bu oranın da arttığını açıkladı.