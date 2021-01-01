01 Ocak 2021, Cuma
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Koronavirüs mutasyonunda gençleri korkutan tehlike!

Koronavirüs salgının ilk çıktığı günden itibaren yaşlıları ve kronik hastalığı olanları daha fazla etkiliyordu. Koronavirüs mutasyonun ardından gençleri de korkuttu. ile 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 01.01.2021
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Koronavirüs mutasyonunda gençleri korkutan tehlike!

Koronavirüs mutasyonu üzerinde çalışmalarını sürdüren Imperial College London, gençleri korkutan detayları açıkladı. Normal Kovid-19'a göre daha çabuk yayılan bu virüsün özellikle 20 yaşın altındakileri daha çok etkilediği tespit edildi.

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ARTTI

Bilim insanları virüsün yeniden çoğalma oranının da yükseldiğini açıklarken, mutasyona uğramış virüsün bulaşan bir kişinin bu hastalığı 0.7 kişiye bulaştırdığı da ve bu oranın da arttığını açıkladı.

"BU VARYANTI KONTROL ALTINA ALMAK DAHA GÜÇ"

Araştırmayı yürüten Imperial College London'da görevli profesör Neil Ferguson, "Bu virüsün kontrol altına alınması çok daha güç ve aşılama sürecinin bir an önce başlaması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"GENÇLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

Ferguson, bu verileri İngiltere hükümetiyle de paylaştıklarını açıklarken, mutasyona uğramış virüsünün daha çok gençleri etkilediğini söyledi.

Mutasyona uğramış Kovid-19 ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda virüsün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu öne sürülmüştü.

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