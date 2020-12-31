VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün her yıl verdiği burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, ekim ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirdiler. Aradan geçen iki ayın ardından sonuçlar için heyecan daha da arttı. Burs kazanıp kazanamadığını merak eden öğrenciler, VGM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020-202 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 2019 yılında VGM üniversite başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM üniversite burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.