Çanakkale Köprüsü ekonomiye 14,5 milyar euro katkı sağlayacak! O bölgenin yüzde 70'i tamamlandı

Çanakkale Köprüsü gerekli miydi, değil miydi? Özdemir, bu yöndeki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Altyapı projelerine devlet karar veriyor daha sonra da ihaleye çıkıyor. Bir bölgede altyapı oluştuktan sonra orası gelişiyor. Burası esasında İstanbul trafiğini azaltacak bir proje olarak düşünüldü. Avrupa'dan gelen bütün yük trafiği İstanbul üzerinden geçerek dağılıyor. Çanakkale Köprüsü tamamlandığında İpsala Sınır Kapısı'ndan giren bir yük hem İstanbul'da trafik yaratmayacak hem de daha hızlı ve transit şekilde (1 saat 15 dakika) Kuzey Ege'ye ulaşabilecek."