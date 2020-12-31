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Son dakika: Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da trafik durma noktasında

'da yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, 'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da trafik durma noktasında

genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, 'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

Öte yandan trafikte yaşanan yoğunluğun bir benzeri de toplu taşıma araçlarında yaşandı.

Vatandaşların daha kısa sürede evlerine ulaşmak için metrobüsleri tercih ettikleri görüldü.

Metrobüs hatlarında ve üst geçitlerinde yaya yoğunluğu yaşandı.



EMİNÖNÜ'NDEKİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yeni yıla saatler kala 'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

2020'nin son saatlerinde 'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala vatandaşlar burada bulunan iş yerlerinden alışveriş yaptı. Eminönü'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

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