Son dakika: Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da trafik durma noktasında

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.