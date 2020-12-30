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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde önemli toplantı

Son dakika haberine göre , liderliğimde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde önemli toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdan ilk görüntüler basına yansıdı.

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