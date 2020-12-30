Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde önemli toplantı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğimde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantıdan ilk görüntüler basına yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. pic.twitter.com/tZOPxsQK5x— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 30, 2020